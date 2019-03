RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” IL PARADISO DELLE SIGNORE ” – RAI 1: “« EP 136 NELLA PUNTATA DEL 18 MARZO 2019 MARTA E VITTORIO TROVANO IL TEMPO DI PARLARE CON TOMEI » (LINK VIDEO)

Il paradiso delle signore. St 3 – Ep 136. Al Paradiso si prospetta una giornata intensa. Marta e Vittorio, però, trovano il tempo di parlare con il dott. Tomei che ha in cura Riccardo per capire come aiutarlo a disintossicarsi. Nel frattempo, Federico si presta a dare una mano per la spedizione del “Paradiso Market”, ma l’uscita del catalogo mette un po’ in imbarazzo Gabriella che, essendo il volto di copertina, si trova al centro dell’attenzione dei clienti.

