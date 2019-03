RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” IL PARADISO DELLE SIGNORE ” – RAI 1: “« EP 134 NELLA PUNTATA DEL 14 MARZO 2019 NICOLETTA È IMPEGNATA NELLA RACCOLTA FONDI PER I FERITI DI GUERRA IN ALGERIA » (LINK VIDEO)

Il paradiso delle signore. St 3 – Ep 134. Nicoletta è impegnata al Paradiso nella raccolta fondi per i feriti di guerra in Algeria e Cesare la convince ad accompagnarlo all’evento conclusivo organizzato al Circolo, dove il medico sarà presente come rappresentante per la Croce Rossa. Marta, dopo aver deciso di tornare a Villa Guarnieri, offre il suo appartamento a Lisa per dimostrarle amicizia e al contempo tenerla lontana da Vittorio.

