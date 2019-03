RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” IL PARADISO DELLE SIGNORE ” – RAI 1: “« EP 133 NELLA PUNTATA DEL 13 MARZO 2019 LUCIANO E CLELIA SONO SEMPRE PIÙ VICINI, SILVIA È SEMPRE PIÙ GELOSA DELLA CAPO COMMESSA » (LINK VIDEO)

Il paradiso delle signore. St 3 – Ep 133. Luciano e Clelia sono sempre più vicini, Silvia è sempre più gelosa della capo commessa e il ragioniere, per portare la moglie dalla sua parte, decide di rivelarle la verità sulla natura violenta di Oscar. Vittorio, intanto, offre a Lisa un lavoro permanente al Paradiso per convincerla a restare a Milano e Luca sprona la donna ad approfittare della situazione per separarlo da Marta che, sentendo l’esigenza di stare vicino alla sua famiglia, in particolare a Riccardo, decide di tornare a Villa Guarnieri dove, però, dovrà fare i conti con la presenza di Andreina.

