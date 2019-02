RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” IL PARADISO DELLE SIGNORE ” – RAI 1: “« EP 121 NELLA PUNTATA DEL 25 / 02 / 2019 NICOLETTA DECIDE DI RIFIUTARE L’AIUTO ECONOMICO DI RICCARDO » (LINK VIDEO)

Il paradiso delle signore. St 3 – Ep 121. Nicoletta decide di rifiutare l’aiuto economico di Riccardo, nonostante il parere contrario della madre. Elena, intanto, scopre del bacio che Antonio e Ludovica si sono scambiati a San Valentino e Tina pensa che il fratello stia facendo tutto questo per ripicca. Gabriella è molto emozionata all’idea di fare la modella per il Paradiso Market e Lisa le dà dei consigli su come posare.

LINK VIDEO