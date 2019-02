RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” IL PARADISO DELLE SIGNORE ” – RAI 1: “« EP 113 NELLA PUNTATA DEL 13 / 02 / 2019 RICCARDO INTENDE INSERIRE IL FIGLIO CHE AVRÀ CON NICOLETTA NELL’ASSE EREDITARIO » (LINK VIDEO)

Il paradiso delle signore. St 3 – Ep 113. Riccardo intende inserire il figlio che avrà con Nicoletta nell’asse ereditario e per questo si scontra con suo padre Umberto. Intanto Vittorio decide di vendere per corrispondenza i prodotti promossi da Lisa Conterno, anche se Marta, che non si fida della donna, tenta di dissuaderlo.

LINK VIDEO

*

Se sei arrivato fino qui significa che ciò che abbiamo pensato anche per te è utile.

Tu puoi pensare un po’ per noi ed esserci utile?Puoi sostenere la nostra agenzia, libera che pubblica tutto di tutti senza filtri e pregiudizi, con una tua microdonazione tramite PayPal?È sufficiente cliccare QUI…

Grazie!