RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” IL PARADISO DELLE SIGNORE ” – RAI 1: “« EP 101 NELLA PUNTATA DEL 29 / 01 / 2019 AGNESE INCOLPA ELENA DELLA LITE TRA SALVATORE E ANTONIO » (LINK VIDEO)

Il paradiso delle signore. St 3 – Ep 101. Agnese incolpa Elena della lite tra Salvatore e Antonio, che rompe il fidanzamento con la ragazza e va a fare dei lavori al circolo con Giovanni. E mentre Marta propone di mandare Riccardo in una clinica svizzera per disintossicarsi, Umberto, convinto che alla base della sua tossicodipendenza ci sia una sorta di apatia, vuole avviare il figlio agli affari di famiglia. Nicoletta continua a lavorare alla cassa, al Paradiso, dove Clelia è sempre più preoccupata per Oscar che riesce a insinuarsi sempre di più all’interno del Paradiso.

