RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” IL NOME DELLA ROSA (LA SERIE) ” – RAI 1: “« EP 5 NELLA PUNTATA DEL 18 MARZO 2019 LA RAGAZZA OCCITANA TROVA ANNA FERITA E PRIVA DI SENSI E LA CURA » (LINK VIDEO)

Il nome della rosa (La serie). St 1 – Ep 5 2019. Nella foresta, la ragazza occitana trova Anna ferita e priva di sensi e la cura, rimettendola in forze. Nel frattempo, all’abbazia, il clima tra le due delegazioni è sempre più ostile e diffidente. Informato di quanto sta accadendo, Bernardo Gui inizia a investigare su Remigio, sicuro di averlo già incontrato in passato. Ha inizio quindi la Disputa sulle ricchezze della Chiesa, con i Francescani che hanno il chiaro sospetto che il Papa stia tramando per dichiarare eretica la loro dottrina.

