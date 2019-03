RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” IL NOME DELLA ROSA – (LA SERIE) ” – RAI 1: “« EP 3 NELLA PUNTATA DEL’11 MARZO 2019 ADSO È STATO VITTIMA DI UNA DROGA » (LINK VIDEO)

Il nome della rosa (La serie). St 1 – Ep 3 – 2019. Adso è stato vittima di una droga: uno dei tanti stratagemmi utilizzati per fermare le visite indesiderate alla biblioteca. E, mentre Guglielmo prosegue le sue indagini, il novizio non riesce a resistere al fascino della ragazza dai capelli rossi e fugge di nuovo per incontrarla. L’inquisitore Bernardo Gui è sempre più ossessionato dal ricordo di Margherita e del suo processo, proprio mentre Anna cerca di ucciderlo.

