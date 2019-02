RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” FESTIVAL DI SANREMO ” – RAI 1: “« NELLA PUNTATA DEL 8 / 02 / 2019 OSPITI DELLA SERATA IL ROKER LIGABUE E RAPPER ANASTASIO » (LINK VIDEO)

Festival di Sanremo. St 2019 Sanremo 2019 – Quarta serata 08-02-2019. Siamo giunti alla quarta serata di Sanremo 2019, quella dei duetti in cui tutti i 24 cantanti big ripropongono il brano in gara con i loro ospiti, che li accompagneranno sul palco per eseguire nuovamente le canzoni che abbiamo ascoltato nelle serate precedenti, in versione rivisitata per l’occasione.

Ospiti della serata: Il roker Ligabue che illumina il palco dell’Ariston con una performance in cui esegue il suo ultimo singolo “Luci d’America” e con Claudio Baglioni omaggiano Francesco Guccini duettando sulle note di “Dio è morto” . Infine il rapper Anastasio, vincitore di X Factor 2018 che presenta il suo nuovo brano inedito sul rapporto padre-figlio e intitolato “Correre” scritto appositamente per Sanremo.

