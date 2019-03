RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” DREAMS ROAD” – RAI 1: “« NELLA PUNTATA DEL 23 MARZO 2019 IL SECONDO DEI TRE EPISODI PER UN VIAGGIO SULLE STRADE EUROPEE DI SPAGNA E PORTOGALLO. » (LINK VIDEO)

Dreams Road. St 2019 Dreams Road – Europa: Spagna e Portogallo – Seconda Parte – 23/03/2019. Secondo di tre episodi per un viaggio sulle strade Europee di Spagna e Portogallo. Un “Dreams Road” tutto Europeo alla scoperta delle meraviglie del Nord della Spagna e del Nord del Portogallo. Dai Pirenei spagnoli ai Paesi Baschi, Cantabria, Asturie, Galizia, fino ad entrare in Portogallo a nord, nella splendida valle del Douro e proseguire poi in direzione di Madrid attraversando la Castiglia-La Mancha.

LINK VIDEO