RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” DREAMS ROAD – EUROPA – SPAGNA E PORTOGALLO ” – RAI 1: “« NELLA PUNTATA DEL 30 MARZO 2019 DAI PIRENEI SPAGNOLI AI PAESI BASCHI » (LINK VIDEO)

Dreams Road – Europa: Spagna e Portogallo – Terza Parte – 30/03/2019. Terzo episodio per un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Nord della Spagna e del Nord del Portogallo. Dai Pirenei spagnoli ai Paesi Baschi, Cantabria, Asturie, Galizia, fino ad entrare in Portogallo a nord, nella splendida valle del Douro e proseguire poi in direzione di Madrid attraversando la Castiglia- La Mancha.

LINK VIDEO

*

Se sei arrivato fino qui significa che ciò che abbiamo pensato anche per te è utile.

Tu puoi pensare un po’ per noi ed esserci utile?

Puoi sostenere la nostra agenzia, libera che pubblica tutto di tutti senza filtri e pregiudizi, con una tua microdonazione tramite PayPal?

È sufficiente cliccare QUI…

Grazie!