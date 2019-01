RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” DREAMS ROAD 2019 – THAILANDIA PRIMA PARTE ” – RAI 1: “« PUNTATA DEL 05 / 01 / 2019 » (LINK VIDEO)

Dreams Road. St 2019. Dreams Road 2019 – Thailandia Prima Parte – 05-01-2019. Thailandia 1^ parte – il primo dei due episodi dedicati alla terra del Sorriso, la Thailandia.

Emerson e Valeria in sella alle loro motociclette conducono i telespettatori attraverso le bellezze della Thailandia. 6000 km, da Nord a Sud, nella “dolce” vita Thai, nella tradizione e nel futuro di un paese antico, oggi in straordinario movimento. Dreams Road è un racconto delle bellezze dei luoghi attraversati e della loro storia E’ un Mondo di luoghi, colori e atmosfere, osservato da Emerson e Valeria, come sempre, dalla strada e raccontato con grande passione ed entusiasmo.

