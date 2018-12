RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” DOTTORI IN CORSIA ” – RAI 3: ” NELLA PUNTATA DEL 14 / 12 / 2018 AURORA È PRONTA AD AFFRONTARE L’OPERAZIONE AL CERVELLO ” (LINK VIDEO)

Dottori in corsia. Ep 6. Continua la storia di Aurora che finalmente è pronta per affrontare l’operazione al cervello che potrebbe cambiarle la vita e liberarla definitivamente dalle crisi epilettiche di cui soffre fin dalla nascita. Arianna ha un anno e mezzo ed è ricoverata nel reparto di Cardiologia da 9 mesi a causa di una miocardite da virus.

Da allora è attaccata ad una macchina chiamata “cuore di Berlino” che svolge le funzioni del suo cuore. Le condizioni dell’organo nel corso dei mesi sono inaspettatamente migliorate e il supporto meccanico dovrà essere rimosso tramite un delicato intervento. Jacopo ha due anni e soffre di sordità profonda, ma da un anno riesce a sentire dall’orecchio destro grazie all’impianto cocleare. Per lui è arrivato il momento di sottoporsi allo stesso intervento per l’orecchio sinistro. Anche suo padre Federico, affetto da sordità profonda, subirà la stessa operazione per la prima volta.

