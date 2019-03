RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” DOMENICA LIVE ” – CANALE 5: “« NELLA PUNTATA DEL 17 MARZO 2019 DAL CONGRESSO MONDIALE DELLE FAMIGLIE ALLA TAV, L’INTERVISTA DI MATTEO SALVINI » (LINK VIDEO)

“10 sfigatelli dei centri sociali”. Così Matteo Salvini, ospite di Domenica Live, definisce le persone che lo hanno contestato in Basilicata.

Salvini ribadisce la sua posizione sulla Tav a Barbara d’Urso: “Di Maio non la vuole, io e la stragrande maggioranza degli italiani sì. Se preverrà il buonsenso si farà, spero, perché l’Italia ne ha bisogno”.

Riguardo la sua partecipazione al Congresso mondiale delle famiglie, che si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo, il ministro dell’Interno chiarisce: “Ognuno a casa sua fa quello che vuole, ma quello contro cui sempre combatterò sono utero in affitto e bambini in vendita, perché è una schifezza”.

Davanti alle contestazioni della padrona di casa, che ricorda al ministro l’esistenza di tante famiglie arcobaleno in Italia, Salvini dice: “Nessuno vuole andare a smontare quello che c’è, ma certo non me lo auguro per il futuro del nostro Paese. Io penso che ogni bambino debba avere un papà e una mamma”.

LINK VIDEO