RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” DOMENICA IN” – RAI 1: “« NELLA PUNTATA DEL 27 / 01 / 2019 TRA GLI OSPITI ELEONORA ABBAGNATO E VINCENZO SALEMME » (LINK VIDEO)

Domenica In. St 201819 Tra gli ospiti della puntata: Eleonora Abbagnato, Vincenzo Salemme. Entrando nelle case degli italiani, Mara Venier insieme a tanti ospiti accompagnerà gli spettatori tra attualità e costume, interviste, esibizioni e musica. Tante le sorprese che daranno brio e allegria al programma per un lungo e coinvolgente pomeriggio dai toni spensierati, con approfondimenti leggeri e riflessioni schiette e mai banali, in cui troveranno spazio momenti di puro spettacolo nel pieno stile Rai1.

Nel corso della diretta anche un talk con opinionisti in studio, per confrontarsi insieme al pubblico sui grandi temi dell’attualità.

*

