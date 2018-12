RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” DOMENICA IN ” – RAI 1: ” NELLA PUNTATA DEL 23 / 12 / 2018 OSPITI RED CANZIAN, FRANCESCO MEROLA, GIOVANNI VERONESI, ROCCO PAPALEO E SERGIO RUBINI ” (LINK VIDEO)

Domenica In. Red Canzian, Francesco Merola, Giovanni Veronesi, Rocco Papaleo e Sergio Rubini – 23-12-2018. Atmosfere natalizie, tanti ospiti, dibattito e musica nella puntata di domenica 23 dicembre di “Domenica In”, condotta da Mara Venier. Per lo spazio del talk, questa settimana si parlerà di ‘Sanremo 2019’ insieme ad alcuni opinionisti ed esperti, tra i quali Dario Salvatori, Simona Izzo, Marino Bartoletti. Francesco Merola interverrà in studio per cantare ‘Lacreme Napulitane’, una delle canzoni che hanno reso celebre in tutto il mondo il papà Mario Merola. Red Canzian, storico bassista dei ‘Pooh’, si esibirà in ‘White Christmas’ insieme ai figli Chiara e Phil.

Il regista Giovanni Veronesi interverrà in studio insieme agli attori Rocco Papaleo e Sergio Rubini per parlare del suo film di Natale ‘I Moschettieri del Re”. Per lo spazio dedicato alle storie, Mara Venier intervisterà Roberta Bellesini, moglie dell’attore e scrittore Giorgio Faletti, scomparso nel 2014. L’attore Vittorio Marsiglia darà vita ad una simpatica scenetta con Mara Venier sull’ arte della ‘macchietta napoletana’.

