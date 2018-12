RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” DOMENICA IN” – RAI 1: ” NELLA PUNTATA DEL 09 / 12 / 2018 PATTY PRAVO, MAX BIAGGI, BRIGNANO, GABRIEL GARKO, MIRIAM LEONE, RICCARDO SCAMARCIO ” (LINK VIDEO)

Domenica In. St 2018-19. Patty Pravo, Max Biaggi, Brignano, Gabriel Garko, Miriam Leone, Riccardo Scamarcio – 09-12-2018.

Nuovo appuntamento in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Tra gli ospiti della puntata Enrico Brignano, che interverrà in studio per presentare il suo nuovo spettacolo teatrale ‘Innamorato perso’, in tour da fine dicembre nei principali palazzetti e teatri italiani. E ancora: Gabriel Garko si racconterà a Mara in una lunga intervista, ripercorrendo le tappe più importanti della sua carriera tra cinema, teatro, fiction e tv. L’ex campione mondiale di motociclismo Max Biaggi parlerà della sua nuova vita dopo il terribile incidente nel circuito di Latina dello scorso anno e del nuovo impegno con il suo team per sostenere e lanciare giovani piloti.

Ci sarà anche spazio per ricordare il suo grande amico Fabrizio Frizzi al quale era legato da un profondo rapporto di amicizia. Patty Pravo, oltre a ripercorrere insieme a Mara Venier le tappe più importanti della sua lunga carriera artistica, si esibirà in una versione remix del suo indimenticabile successo degli anni ’70 ‘La bambola’. Miriam Leone e Riccardo Scamarcio saranno presenti per parlare del film che li vede protagonisti: ‘Il testimone invisibile’. L’attrice Ottavia Fusco racconterà gli ultimi anni passati al fianco del regista Pasquale Squitieri, scomparso nel febbraio del 2017. Non mancherà il consueto spazio dedicato alle storie. La puntata si concluderà ricordando la Campagna a sostegno dell’A.I.L., l’Associazione Italiana contro le Leucemie.

