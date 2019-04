RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” CHE TEMPO CHE FA ” – RAI 1: “« NELLA PUNTATA DEL 7 APRILE 2019 OSPITE SPECIALE IL VICE PREMIER LUIGI DI MAIO » (LINK VIDEO)

Che tempo che fa. Puntata del 07/04/2019. In questa puntata, ospite speciale il vice premier Luigi Di Maio. Ospiti del programma Laetitia Casta e Louis Garrel, nelle sale dal prossimo 11 aprile con il film “L’uomo fedele” una commedia francese contemporanea. Con loro Bebe Vio, la campionessa paralimpica, mondiale ed europea in carica di fioretto individuale, entrata nel cuore degli italiani dopo le Paralimpiadi di Rio de Janeiro del 2016. Lo scorso 23 marzo ha vinto la gara di fioretto individuale nella tappa di Coppa del Mondo di scherma paralimpica a Pisa.

E’ stato il suo 21° successo individuale in Coppa del Mondo. In studio anche il virologo e professore Roberto Burioni, Riccardo Scamarcio e Marie Ange Casta al cinema dall’8 al 10 aprile con “Lo spietato” il nuovo film di Renato De Maria. E ancora Michele Serra, in tutte le librerie con il romanzo “Le cosa che bruciano”, e, a pochi giorni dall’uscita dell’album “Colpa delle favole” , Ultimo che il 27 aprile partirà con il tour, già interamente sold out. Con Fabio Fazio ci saranno l’imprescindibile Luciana Littizzetto e l’elegante presenza di Filippa Lagerback.

A seguire Che Tempo Che Fa Il Tavolo con Gigi Marzullo, Orietta Berti, Enrico Bertolino e il Direttore e contemporaneamente Vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica. Al Tavolo saranno ospiti Alba Parietti, Andrea Delogu, nelle librerie dal 9 aprile con il suo secondo libro “Dove finiscono le parole. Storia semiseria di una dislessica”, Enrico Ruggeri, negli store con il suo ultimo disco da solista “Alma”. E ancora Federica Brignone, con 10 successi la terza sciatrice italiana più vincente di sempre in Coppa del mondo dopo Compagnoni e Kostner, Lello Arena e Paolo Brosio.

