RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” CHE TEMPO CHE FA “ – RAI 1: « NELLA PUNTATA DEL 24 / 02 / 2019 IN STUDIO ROBERTO SAVIANO, ANTONIO TAJANI, TEO TEOCOLI E ANNA TATANGELO » (LINK VIDEO)

Che tempo che fa. Puntata del 24-0-/2019. ‘Che Tempo che fa’ condotto da Fabio Fazio ospita Roberto Saviano.In trasmissione anche Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Europeo. Interverrà inoltre in collegamento da Londra il giornalista Marco Varvello autore del libro “Brexit Blues” che uscirà il 26 febbraio raccontando in sette storie che mescolano realtà e finzione l’Inghilterra della Brexit. E ancora lo scrittore, sceneggiatore e drammaturgo Andrea Camilleri. Lunedi 25 febbraio andrà in onda su Rai1 il film per la tv “La stagione della caccia” tratto dalla saga “Le storie di Vigata” del celebre scrittore. In studio Francesco Scianna che nel film interpreta Fofò.

Ospite di Fabio Fazio anche Teo Teocoli che proprio domani, 24 febbraio, compirà 74 anni e che ha creato alcuni tra i personaggi comici più riusciti di sempre come il tifoso rossonero Peo Pericoli e Felice Caccamo. In puntata anche Massimo Boldi che con Teocoli ha formato una delle coppie comiche storiche della tv italiana. E ancora Vittorio Sgarbi in libreria con “Il tesoro d’Italia Il Novecento. Volume I Dal Futurismo al Neorealismo” in cui Sgarbi ripercorre la storia dell’arte della prima metà del XX secolo italiano.

Protagonisti dello spazio dedicato alla musica il vincitore del “Premio della Critica Mia Martini” all’ultimo Festival di Sanremo Daniele Silvestri con Rancore Con Fabio Fazio ci saranno l’imprescindibile Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. A seguire Che Tempo Che Fa Il Tavolo con Gigi Marzullo, Orietta Berti, Enrico Bertolino e il Direttore e contemporaneamente Vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica. Al Tavolo rimarrà Francesco Scianna, oltre a Luca e Paolo, Fabio Quagliarella, attaccante, capitano, e uomo simbolo della Sampdoria.E ancora Anna Tatangelo, nel giorno del compleanno di Gigi D’Alessio, e il tennista Lorenzo Musetti 1° tennista italiano a conquistare gli Australian Open juniores e il più giovane azzurro a imporsi in un torneo del Grande Slam giovanile.

LINK VIDEO