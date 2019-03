RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” CHE TEMPO CHE FA ” – RAI 1: “« NELLA PUNTATA DEL 10 MARZO 2019 IN STUDIO NICOLA ZINGARETTI, GIULIO RAPETTI MOGOL, ARISA E GIANMARCO TAMBERI » (LINK VIDEO)

Che tempo che fa. Puntata del 10-03-2019. Ospite il segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti, eletto domenica scorsa. Tra gli altri ospiti ci sarà anche Amadeus, conduttore e volto storico di Rai1, che arriverà negli studi di Fazio dopo l’impegno con “I Soliti Ignoti Speciale Vip”, la versione con personaggi del mondo dello spettacolo del game show che conduce dal 2017 nella fascia preserale. In puntata anche Giulio Rapetti Mogol l’autore italiano che ha firmato alcune tra le più belle canzoni di tutti i tempi.

Sono passati 50 anni dal primo album scritto con Lucio Battisti. In studio Arisa, che dal 26 marzo partirà con il tour “Una nuova Rosalba nei club”. E ancora Pif, dal 14 marzo al cinema, protagonista del film “Momenti di trascurabile felicità” di Daniele Lucchetti, tratto dal best seller di Francesco Piccolo. Ospite di Fabio Fazio anche Chiara Amirante, in tutte le librerie con “La guarigione del cuore. Spiritherapy: L’arte di amare e la conoscenza di sé” pubblicato in occasione del XXV Anniversario della Fondazione Nuovi Orizzonti, di cui è Fondatrice e Presidente. Interverrà in trasmissione anche Don Davide Banzato, assistente spirituale dell’Associazione e volto televisivo del programma “A Sua Immagine”.

Protagonista dello spazio dedicato alla musica sarà Nek che ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Mi farò trovare pronto”. A seguire, sarà in studio il fresco vincitore della Medaglia d’Oro nel salto in alto agli Europei Indoor di Glasgow (con la misura di 2, 32 metri), Gianmarco Tamberi. Con Fabio Fazio ci saranno l’imprescindibile Luciana Littizzetto e l’elegante presenza di Filippa Lagerback.

