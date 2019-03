RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” CHE DIO CI AIUTI ” – RAI: “« EP 15 NELLA PUNTATA DEL 7 MARZO 2019 IL PADRE DI GINEVRA È USCITO DAL CARCERE ED È TORNATO A CERCARLA » (LINK VIDEO)

Che Dio ci aiuti. St 5 – Ep 15 – 2019. Attenti al lupo. Suor Angela è preoccupata per Ginevra: il padre è uscito dal carcere ed è tornato a cercarla. La novizia rischia tutto pur di vendicarsi dell’uomo che ha ucciso sua madre, e Nico viene in suo aiuto. Azzurra, intanto, cerca delle soluzioni bizzarre per recuperare i soldi di Athos, coinvolgendo tutto il convento.

LINK VIDEO