RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” CHE DIO CI AIUTI ” – RAI 1: “« EP 3 NELLA PUNTATA DEL 17 / 01 / 2019 GINEVRA SEMBRA AVERE UNA RELAZIONE CON UN RAGAZZO CHE SI STA PER SPOSARE » (LINK VIDEO)

Che Dio ci aiuti. St 5. Ep 3 – 2019. Il cuore in soffitta. Ginevra sembra avere una relazione con un ragazzo che si sta per sposare e Suor Angela scopre un terribile segreto legato alla novizia. Nel frattempo, Nico conosce Maria, con la quale inizia una relazione, ma ha una brutta sorpresa quando scopre chi è realmente. Azzurra, intanto, vorrebbe andare da Valentina in ospedale, ma cerca ogni scusa per rimandare.

