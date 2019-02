RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” CHE DIO CI AIUTI ” – RAI 1: “«EP 12 NELLA PUNTATA DEL 21 / 02 / 2019 SUOR ANGELA INDAGA SU UN INFERMIERE DALLA DOPPIA IDENTITÀ » (LINK VIDEO)

Che Dio ci aiuti. St 5 – Ep 12 – 2019 Come un fantasma. Suor Angela indaga su un infermiere dalla doppia identità. Quando in convento arriva la zia suora di Nico, Maria chiede aiuto a Gin per far colpo su di lei. Intanto Valentina rimane colpita da Alessio, il suo nuovo fisioterapista, proprio quando Gabriele vorrebbe confessarle i suoi veri sentimenti. Athos cerca di recuperare il tempo perduto con Azzurra, ma forse si spinge troppo oltre.

