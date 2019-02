RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” #CARTABIANCA ” – RAI 3: « NELLA PUNTATA DEL 05 / 02 / 2019 SI CONTINUA A RACCONTARE LA VICENDA DELLA SEA WATCH DOPO LO SBARCO DEI MIGRANTI A CATANIA » (LINK VIDEO)

#cartabianca. Puntata del 05-02- 2019. In questa puntata si continua a raccontare la vicenda della Sea Watch dopo lo sbarco dei migranti a Catania, con l’inviato Giuseppe Borello. In studio Armando Siri, Lega, sottosegretario alle Infrastrutture, Gianni Cuperlo, Pd, Mario Giordano, Mediaset, Alan Friedman, giornalista e scrittore, Roberto D’Agostino, direttore di Dagospia.it, Andrea Scanzi de Il Fatto quotidiano, la scrittrice Susanna Schimperna, il sociologo Domenico De Masi, l’economista Antonio Maria Rinaldi. E come sempre, il commento dei fatti della settimana con lo scrittore Mauro Corona.

