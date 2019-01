RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” #CARTABIANCA ” – RAI 3: “« BIANCA BERLINGUER PRESENTA IL RACCONTO DEL NAUFRAGIO IN CUI SONO MORTE 117 PERSONE » (LINK VIDEO)

#cartabianca. St 2018-19. Puntata del 22-01-2019. Bianca Berlinguer presenta il racconto del naufragio in cui sono morte 117 persone e il salvataggio di 47 migranti nel Mediterraneo attraverso immagini e testimonianze realizzato a bordo della Sea Watch da un inviato della trasmissione.

In studio Barbara Lezzi, M5s, ministro per il Sud, Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, Armando Spataro, ex magistrato, Ferruccio De Bortoli, Corriere della Sera, Maurizio Belpietro, direttore de La Verità, Andrea Scanzi, Il Fatto quotidiano, Alessandra Moretti, Pd, Marco Furfaro, Futura. Interviene anche Giorgia Linardi, portavoce di Sea Watch. Come sempre, il commento dei fatti della settimana con lo scrittore Mauro Corona.

