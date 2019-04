RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” BALLANDO CON LE STELLE ” – RAI 1: “« NELLA PUNTATA DEL 6 APRILE 2019 LE INCURSIONI DI ROBOZAO E I COMMENTI TAGLIENTI DI ROBERTA BRUZZONE » (LINK VIDEO)

Ballando con le Stelle. St 2019 Puntata del 06/04/2019. Dopo una partenza avvincente, sui vip in gara si accendono nuovamente i riflettori. Si cimenteranno in nuove ed emozionanti coreografie per dimostrare al pubblico e alla giuria in studio tutti i progressi sulla pista da ballo. Durante la serata, non mancheranno le incursioni di Robozao e, a bordo pista, i commenti taglienti di Roberta Bruzzone. Questo sabato ha accettato l’invito della conduttrice di Rai1 una vera leggenda del calcio internazionale, uno dei più forti attaccanti di tutti i tempi: il “Re leone” Gabriel Batistuta.

Tanti i traguardi raggiunti nella sua lunga carriera, solo per citarne alcuni: con 54 goal è il secondo miglior realizzatore nella storia della Nazionale argentina e il miglior marcatore della Fiorentina in Serie A con 152 goal. Inoltre, nel 1994 ha stabilito il record di goal in giornate consecutive nel campionato italiano con ben 13 reti in undici partite. Per Batistuta è il momento di cimentarsi in una nuova avventura sulla pista di Ballando con le Stelle. Insieme a lui, in questa emozionante sfida, si esibirà la bellissima moglie Irina Fernandez. La coppia affronterà un vero e proprio “tour de force”, imparando in poche ore una coreografia realizzata appositamente per loro dai maestri, da eseguire durante la diretta del programma.

