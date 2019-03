RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” BALLANDO CON LE STELLE ” – RAI 1: “« NELLA PUNTATA DEL 30 MARZO 2019 SUOR CRISTINA, AMATISSIMA VINCITRICE DI THE VOICE OF ITALY » (LINK VIDEO)

Ballando con le Stelle. St 2019 Puntata del 30/03/2019. Quattordicesima edizione per il dance show più popolare della tv, che schiera in gara tredici vip, in coppia con i migliori maestri di ballo, una band pronta ad accompagnare i concorrenti e star internazionali della danza, grandi ospiti e come sempre una “inflessibile” giuria. Al fianco di Milly Carlucci tornerà anche Paolo Belli, non mancheranno le prove a sorpresa e nemmeno il “ballerino per una notte”. Quest’anno a ballare con le stelle ci sarà Suor Cristina, amatissima vincitrice di The Voice of Italy.

Tra le presenze più attese quella di Antonio Razzi, l’ex politico che da emigrante è entrato in uno dei Palazzi più prestigiosi del Paese; in gara anche l’ex ministra Nunzia De Girolamo. Dal cinema e dalla tv arrivano la classe di Milena Vukotic, Manuela Arcuri, Enrico Lo Verso, Ettore Bassi e Angelo Russo, il mitico Catarella di Montalbano. Per il mondo dell’informazione c’è la giornalista e conduttrice televisiva Marzia Roncacci, mentre lo sport mette in pista l’ex calciatore Pablo Daniel Osvaldo, oggi musicista di talento. Dalla moda arrivano Lasse Lokken Matberg, ufficiale della Marina Reale Norvegese e modello, e i gemelli portoghesi Kevin e Jonathan Sampaio. Il concorrente più giovane di questa edizione giunge dal web: è lo youtuber Marco Leonardi.

