RIVEDI – REPLAY ‘ LINEA VERDE ‘ * RAI 1: CHIARA GIALLONARDO E MARCELLO MASI IN QUESTA PUNTATA FARANNO TAPPA A MANTOVA (LINK VIDEO)

Linea Verde. 2018/19 La Toscana da bere. Chiara Giallonardo e Marcello Masi, con la partecipazione di Federica De Denaro, in questa puntata faranno tappa a Mantova. Innovazione, riciclo e riuso, sullo sfondo dell’ecosistema del Mincio, sono i temi che si alternano nel corso della puntata dedicata alla culla dei Gonzaga, mettendo un accento su eccellenza e nuove tecnologie del made in Italy con la prima eco vernice a base di bucce di pomodoro.

La pagina dedicata agli animali, sarà dedicata ad una coloratissima famiglia di pappagalli; per proseguire poi con la rubrica “Giardiniere fai da te”. Questa volta si imparerà a costruire una casetta per le api solitarie da tenere sui balconi delle abitazioni, un metodo per contribuire alla salvaguardia di una specie fondamentale nell’equilibrio del nostro pianeta. Prima del giro del gusto tra botteghe e chioschi gourmet, Federica De Denaro preparerà una ricetta valorizzando gli scarti della zucca mantovana. Tutto questo e molto altro in una puntata da non perdere.

