RIVEDI – REPLAY ‘ LA TV DELLE RAGAZZE – GLI STATI GENERALI ‘: IN STUDIO ANGELA FINOCCHIARO, SABINA GUZZANTI, CARLA SIGNORIS, FRANCESCA REGGIANI E CINZIA LEONE (LINK VIDEO)

La tv delle ragazze – Gli Stati generali. St 2018 Puntata del 08/11/2018 Nel 1988 Rai3 affida a tre giovani autrici – Valentina Amurri, Linda Brunetta e Serena Dandini – il compito di realizzare un programma comico di sole donne.

Nasce così La tv delle ragazze, che concentrava in un’ora il fantasioso palinsesto di un ipotetico network femminile. A trent’anni esatti dalla messa in onda de La Tv delle Ragazze, La tv delle ragazze gli stati generali 1988-2018 non è un’operazione revival, ma un viaggio in quattro puntate per raccontare cosa è successo in questi decenni al variegato universo femminile. Spazio, quindi, a monologhi inediti, interviste e dibattiti, nuovi format Tv e tutorial web, finti spot pubblicitari, personaggi e imitazioni, che comicamente fanno il punto sull’odierna condizione femminile e sulla società di oggi.

In studio, naturalmente, le Ragazze Storiche: Angela Finocchiaro, Sabina Guzzanti, Carla Signoris, Francesca Reggiani, Cinzia Leone, Maria Amelia Monti, Tosca D’Aquino, Syusy Blady, Lella Costa, Iaia Forte, Orsetta De’ Rossi, Eleonora Danco. Al loro fianco, le Ragazze di Oggi: Martina Dell’Ombra, Michela Giraud, Le Sbratz (Serena Tateo, Laura Grimaldi, Guia Scognamiglio), Cristina Chinaglia e molte altre.

