RIVEDI – REPLAY KILIMANGIARO * RAI 3: NEL POMERIGGIO DI PASQUA OSPITE MARIO TOZZI, PUNTATA DEL PRIMO APRILE (LINK VIDEO)

Nel pomeriggio di Pasqua ospiti di Camila Raznovich il geologo Mario Tozzi per conoscere alcuni siti naturali Unesco nel mondo e la street artist Alice Pasquini per scoprire il borgo di Civitacampomarano in Molise rivalutato grazie alla sua arte. Nello studio del Kilimangiaro ci sarà anche il cantautore Brunori Sas per parlare dei suoi viaggi e della trasmissione “Brunori Sa”, in onda su Rai3 da venerdì 6 aprile.

Il linguista Giuseppe Antonelli ci proporrà uno dei suoi affascinanti viaggi letterari tra le parole che hanno cambiato significato attraverso la religione mentre a suggerire consigli e curiosità per chi vuole partire sarà dal “desk dei viaggiatori” la documentarista Gloria Aura Bortolini. Rivedremo le immagini più belle del viaggio di Gabriele Saluci in Marocco.

