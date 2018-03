RIVEDI – REPLAY KILIMANGIARO * PUNTATA DI RAI 3 DEL 25 MARZO: OSPITE DI CAMILA RAZNOVICH SARÀ MARCO MAGNIFICO, VICEPRESIDENTE ESECUTIVO DEL FAI (LINK VIDEO)

Kilimangiaro. Puntata del 25/03/2018. Il “Kilimangiaro” dedica la puntata alla settimana dei Beni Culturali, organizzata dal Fai in collaborazione con la Rai. La manifestazione del Fondo Ambiente Italiano, giunta quest’anno alla 26esima edizione, prevede l’apertura di mille siti in tutta Italia e una maratona televisiva per la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico del nostro Paese.

Ospiti di Camila Raznovich saranno Marco Magnifico, vicepresidente esecutivo del Fai e alcuni volontari dell’organizzazione. Scopriremo alcune curiosità sul Fai, dalla nascita nel 1975 fino ad oggi, i tesori tutelati come l’Abbazia di San Fruttuoso e quella di Cerrate, Villa Panza e Villa Della Porta Bozzolo.

Verranno visitati beni naturali protetti dalla Fondazione, come i Giganti della Sila, Fontana Secca e il Bosco di San Francesco. È in programma, inoltre, un collegamento dalle Saline Conti Vecchi a Cagliari.

