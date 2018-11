RIVEDI – REPLAY ‘ DOTTORI IN CORSIA – OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ ‘* RAI 3: PUNTATA DEL 4 NOVEMBRE (LINK VIDEO)

Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Ges. Rai 3, puntata del 4 novembre 2018. Nel corso di 16 mesi di riprese le telecamere hanno avuto accesso a numerosi reparti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù seguendo 22 casi e accompagnando i piccoli pazienti dal momento del ricovero o dell’inizio della terapia sino alla dimissione.

In ogni puntata tre storie di vita, tre grandi sfide ogni volta diverse – il trattamento di malattie rare e invalidanti, trapianti di organi, interventi chirurgici altamente complessi come la separazione di gemelline siamesi – per raccontare la battaglia quotidiana per la vita. Allo stesso tempo, attraverso il coraggio, la competenza e la cura di tutto il personale dell’ospedale, la serie parla di medicina e scienza in modo chiaro e divulgativo.

