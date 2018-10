RIVEDI – REPLAY ‘ AMORE CRIMINALE ‘ RAI 3 * NELLA PUNTATA DEL 14 OTTOBRE FILOMENA VIVE UN LUNGO MATRIMONIO INFELICE, FATTO DI SOPRAFFAZIONI E VIOLENZE (LINK VIDEO)

Amore Criminale. St 2018 Filomena 14/10/2018. Filomena è una donna di 58 anni, che vive un lungo matrimonio infelice, fatto di sopraffazioni e violenze fisiche e morali. Filomena conosce Vittorio in una balera a Salerno, lei ha soltanto sedici anni, e se ne innamora perdutamente.

Dal loro matrimonio nascono tre figli che diventano presto testimoni e vittime della violenza del padre. Filomena è totalmente sottomessa a Vittorio, ossessionato dalla gelosia e dal controllo, che riduce presto la sua vita a una prigione, fatta di lavoro, casa e botte. Tutto questo per l 35 anni.

Ma c’è un episodio che cambia tutto. Quando il figlio maggiore dà uno schiaffo alla fidanzata, Filomena capisce che non può più accettare quella situazione e chiede la separazione. Vittorio sembra aver accettato questa decisione, ma non è così. La notte del 28 aprile 2012, mentre Filomena è a letto, Vittorio le getta sul volto una bottiglia di acido.

Filomena viene soccorsa da uno de tre figli e portata in ospedale in condizioni disperate. Mentre Filomena lotta tra la vita e la morte, Vittorio viene arrestato. Durante il processo per direttissima, l’uomo patteggia la pena e viene condannato a 18 mesi per maltrattamenti in famiglia, ma ne sconta soltanto quindici in carcere. Oggi è libero.

