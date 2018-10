RIVEDI – REPLAY ‘ NON È L’ARENA ‘* ‘ LA7 ‘ * NEL PROGRAMMA DI MASSIMO GILETTI IL RACCONTO DI CAPITANO ULTIMO E L’ARRESTO DI TOTÒ RIINA (TRE CLIP)

Colonnello Sergio De Caprio, detto anche Capitano Ultimo e noto soprattutto per essere l’uomo che ha arrestato il capo dei capi Totò Riina nel 1993, e’ intervenuto questa sera in collegamento a Non e’ L’Arena di Massimo Giletti su La7.

(clip 1) Il racconto di Capitano Ultimo dell’arresto di Totò Riina: ‘una vita ai margini’

http://www.la7.it/nonelarena/video/il-racconto-di-capitano-ultimo-dellarresto-di-tot%C3%B2-riina-una-vita-ai-margini-21-10-2018-253477

(clip 2) Capitano Ultimo: ‘Attenzione sta uscendo il nostro amico Sbirulino’, così abbiamo catturato Riina

http://www.la7.it/nonelarena/video/capitano-ultimo-%E2%80%98attenzione-sta-uscendo-il-nostro-amico-sbirulino%E2%80%99-cos%C3%AC-abbiamo-catturato-riina-21-10-2018-253479

(clip 3) Capitano Ultimo: ‘Mi è arrivata una lettera in cui veniva revocata la tutela’

http://www.la7.it/nonelarena/video/capitano-ultimo-mi-%C3%A8-arrivata-una-lettera-in-cui-veniva-revocata-la-tutela-21-10-2018-253481