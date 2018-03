RIVEDI LINEA VERDE VA IN CITTÀ * RAI 1: ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI PIÙ SUGGESTIVI DI SALERNO, PUNTATA DEL 24 FEBBRAIO (LINK VIDEO)

Una Salerno inedita, dal cuore green e con scorci mozzafiato, sarà quella che racconteremo nella puntata di “Linea Verde va in Città'”, in onda sabato 24 febbraio 2018, a partire dalle ore 12.20 su Rai. Marcello Masi e Chiara Giallonardo ci porteranno alla scoperta dei luoghi più suggestivi di questa bellissima città della Campania, importante ‘polo agricolo’ per tutto il meridione.

Tra le tante curiosità: il “miglio-zero”, una nuova iniziativa dei pescatori di Salerno con degustazione di “piccola pesca” del giorno, proprio nel porto di Salerno, realizzeremo una “maxi mozzarella di bufala” di oltre 20 kg., andremo in un mercato rionale a scoprire quali sono gli ingredienti principali per una sana e corretta “dieta mediterranea”, faremo una visita ad una delle aziende più importanti della “Piana del Sele” per la produzione di insalatine ‘bio’ destinate alla 1° e alla 4° gamma e poi andremo all’ Università di Salerno per visitare una ‘startup’ che riesce a creare delle vernici ‘ecologiche’ per pareti da interni ricavate dagli scarti di ortaggi (cipolle, carciofi, sedano, ecc.).

Per la ‘ricetta urbana’, la nostra Federica de Denaro incontrerà lo chef salernitano Luigi Iapigio che ci preparerà un delizioso piatto con le alici di ‘Menaica’ e contorno di verdure e pomodorini della ‘Piana del Sele’. Non mancherà un giro del ‘gusto’ in alcune botteghe del centro storico: la celebre frittata di pasta, il ‘cuoppo’ fritto ed il tipico dolce di Salerno, la ‘Scarzetta del Cardinale’.

