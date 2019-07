rete 4 – ‘ Paolo Borsellino ‘ * « la fiction tv in due puntate che racconta quindici anni di lotta alla mafia » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Paolo Borsellino”, la fiction tv in due puntate che racconta quindici anni di lotta alla mafia. Propone un affresco di una parte importante della storia d’Italia, con il tentativo di tratteggiare anche la normalità del Giudice(Giorgio Tirabassi)”nella sua vita in famiglia, con la moglie e i suoi figli. La prima parte della miniserie si conclude con il maxi processo di Palermo, mentre la seconda è dedicata agli ultimi mesi di vita di Borsellino, quasi una ‘Passione di Cristo’, perché sono mesi in cui il giudice cercava di svolgere il suo lavoro il più in fretta possibile, sapendo di avere i giorni contati. Scopri di più sulla fiction!

