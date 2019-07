RAI 3 – ‘ STORIE MALEDETTE ‘ * PUNTATA DEL 30 GIUGNO 2019, « QUEL COLPO CHE ARRIVA AL CUORE, IL CASO VANNINI » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Storie maledette. St 2019 Quel colpo che arriva al cuore. Caso Vannini (I) – 30/06/2019. Uno Speciale in due puntate dedicato a una delle vicende giudiziarie e umane che più hanno segnato nel profondo la pubblica opinione e hanno coinvolto le coscienze nella passione del giudizio. Marco Vannini, 20 anni di splendida giovinezza, muore a Ladispoli in una notte di maggio del 2015. A spegnergli il futuro, un colpo di pistola. Con negligenza, la impugna Antonio Ciontoli, sottufficiale di Marina distaccato ai Servizi Segreti, che è il padre di Martina, la bionda fidanzata di Marco Vannini. Condannato a 14 anni di reclusione dalla Corte d’Assise di Roma, pena ridotta in Appello a 5 anni per omicidio colposo, Ciontoli è in attesa che si pronunci la Suprema Corte. Ma cosa accadde quella notte di tragedia, lo racconta, in esclusiva per Storie Maledette a Franca Leosini, Antonio Ciontoli, chiuso da 4 anni nel silenzio e nell’ombra.

