RAI 3 – ‘ RADICI’ * PUNTATA DEL 30 GIUGNO 2019: TOMMY KUTI, « SENTO L’AFRICA CUCITA ADDOSSO COME UNA CAMICIA, MA LA MIA PATRIA È DOVE IL CUORE STA, IN ITALIA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Radici. St 2018 Nigeria: Tommy Kuti – 16/09/2018. “Sento l’Africa cucita addosso come una camicia, ma la mia patria è dove il cuore sta: in Italia”. Tommy Kuti, 29 anni: “Afroitaliano”. Non è solo il titolo del suo cavallo di battaglia, ma anche la sintesi della sua identità. Rapper milanese, nato in Nigeria e laureato in Scienza della Comunicazione a Cambridge, Tommy Kuti guida Davide Demichelis alla scoperta delle sue Radici. Il viaggio parte da Lagos e Abeokuta, città natale della sua famiglia, in Nigeria, ma prosegue in Val Camonica, a Brescia, Londra, Cambridge e Milano.

È la storia di uno dei tanti giovani “nuovi italiani” (circa un milione), immigrati di seconda generazione. Tommy l’ha cantata in molte sue canzoni, ora la racconta nel viaggio di Radici. La comunità nigeriana in Italia e nel Regno Unito, la fuga dei giovani italiani verso l’estero e la passione di un immigrato per il Bel Paese, senza negare le sue radici nigeriane.

