RAI 3 – ‘ CHI L’HA VISTO? ‘ * PUNTATA DEL 29 MAGGIO 2019, « CON FEDERICA SCIARELLI, OSPITE IN STUDIO PAMELA PRATI » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Chi l’ha visto? St 2018/19 Puntata del 29/05/2019. Con Federica Sciarelli, ospite in studio Pamela Prati. In questa puntata parliamo delle tante vittime degli inganni della rete. Donne e uomini ingannati in rete con foto di generali Usa, di alti funzionari e anche di ignari padri famiglia o persone protagoniste dei social. Poi, quando la fiducia è carpita, le richieste di denaro con mille pretesti, fino a portare via ogni avere e la stessa dignità.

Dopo avere denunciato il fenomeno con inchieste e testimonianze, “Chi l’ha visto?” torna sulle truffe romantiche. I criminali senza cuore che si nascondono dietro ai profili trappola continuano a mietere vittime, nonostante il programma abbia anche portato in televisione l’uomo, vittima anche lui, le cui immagini su internet sono tra le più usate dai truffatori per fare innamorare le loro prede. Non sono bastati i racconti di chi ha perso tutto prima di rendersi conto dell’inganno e nemmeno le tragiche storie di chi non ha retto al trauma e alla vergogna. Nel silenzio, sono ancora troppe le vite catturate dalle ragnatele virtuali. Per salvare queste donne e questi uomini di cui nessuno parla è importante non lasciarli soli.

