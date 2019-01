RAI 3 * “ AGORÀ “: « INTERVISTA CON CLAUDIO MARTELLI, I GILET GIALLI FRANCESI E L’INCIDENTE NELLA PANETTERIA A PARIGI, LA TAV E IL REDDITO DI CITTADINANZA »

Nella puntata di Agorà in onda lunedì 14 gennaio alle 8 su Rai3 ancora scontri e proteste in tutta la Francia nel nono sabato di mobilitazione dei Gilet Gialli, a Parigi, dove i manifestanti erano ottomila e ci sono stati scontri sugli Champs-Elysées. Sempre a Parigi, a seguito dell’esplosione in una panetteria, almeno 47 persone sono rimaste ferite, tra cui una giovane italiana di Trapani che lavora come cameriera nel vicino hotel.

Reportage esclusivo dell’inviato di Agorà Matteo Barzini, rimasto ferito nell’esplosione. Sullo sfondo il faccia a faccia con Claudio Martelli, storico esponente PSI e con l’economista Luigi Paganetto. Poi la pagina economica, con il reddito di cittadinanza che dovrebbe essere approvato nei prossimi giorni insieme alla quota 100, l’altro pilastro della riforma previdenziale voluta dal Governo Giallo-Verde.