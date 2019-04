RAI 2 – ‘ THE ROOKIE ‘ * EP 5 PUNTATA DEL 13 APRILE 2019, « OGNI ANNO NEL DIPARTIMENTO VIENE ORGANIZZATA UNA GARA PER LE RECLUTE » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

The Rookie. St 1 Ep 5 Il Raduno. Ogni anno nel Dipartimento viene organizzata una gara per le reclute che si chiama “Il Raduno”. Le squadre sono messe in competizione e devono effettuare il maggior numero di arresti durante un turno di lavoro. Tim vuole vincere ad ogni costo e corrompe la centralinista Nell per farsi passare quante più segnalazioni possibili..

