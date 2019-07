RAI 2 – ‘ STREGHE ‘ * EP 2 PUNTATA DEL 7 LUGLIO 2019, « IL PRISMA DELLE ANIME » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Streghe (2018). St 1 Ep 2 Il prisma delle anime. Dopo aver ricevuto un messaggio dalla tavola spiritica per non fidarsi di Harry, le sorelle sono in conflitto e alla fine escogitano un piano per vedere se sta dicendo la verità. Nel disperato tentativo di credere che la persona che le ha avvertite stia cercando di proteggerle, finiscono per andare contro il loro giudizio migliore.

