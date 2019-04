RAI 2- ‘ IL MOLO ROSSO ‘ * EP 3 PUNTATA DEL 16 APRILE 2019, « ALEJANDRA SI AVVICINA SEMPRE DI PIÙ A VERONICA E A SOL » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Il Molo Rosso. St 1 Ep 3 Episodio 3. Alejandra si avvicina sempre di più a Veronica e a Sol, e fa di tutto per scoprire altri dettagli sulla relazione di suo marito. Nel frattempo, scopre che altre persone, come Fran, Conrado, Big Boss e Katia stessa, erano a conoscenza della relazione. Conrado la riconosce, e in cambio del suo silenzio la convince a frequentare la terapia di gruppo. Intanto, Veronica aggredisce un ragazzo e lui, per vendicarsi, racconta a Sol del suicidio del padre.

