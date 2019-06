RAI 1 * “UN MATRIMONIO DA FAVOLA“: « DANIELE STA PER SPOSARE LA FIGLIA DEL PRESIDENTE DI UNA BANCA DI ZURIGO PRESSO LA QUALE È IMPIEGATO » (RIVEDI)

Un matrimonio da favola. Daniele sta per sposare la figlia del presidente di una banca di Zurigo presso la quale è impiegato. In vista del gran giorno decide di chiamare i suoi ex compagni di liceo, che non vedeva dai tempi della maturità. L’evento diventa l’occasione per ritrovarsi e fare il punto delle vite di tutti, magari con la speranza di cambiarne qualcuna.

LINK VIDEO