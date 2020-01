RAI 1 – “ PASSAGGIO A NORD OVEST “ * PUNTATA DELL’11 GENNAIO 2020, « IL BORGO DI SCARPERIA IN TOSCANA, LE MERAVIGLIE NATURALI DEL CANADA E LA VITA QUOTIDIANA DI ISTANBUL » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Passaggio a Nord-Ovest – Questi gli argomenti di puntata: – Andremo nel borgo di Scarperia, in Toscana, in un museo molto particolare: il Mus eo dei Ferri Taglienti. Il bellissimo Palazzo dei Vicari di impianto trecentesco che conserva un oriolo del Brunelleschi e un archivio preziosissimo di documenti antichi. – La Canadian Pacific Railway ha recuperato il treno a vapore ”2816” che ci accompagnerà in uno spettacolare viaggio atraverso le meraviglie naturali del Canada – Attraverso i gesti e le abitudini di persone comuni andremo alla scoperta della vita quotidiana di Istanbul Un programma di Alberto Angela con la collaborazione di Gianpaolo Tessarolo, Emilio Quinto con la collaborazione di Patrizia Limongi A cura di Maria Alessandra Canonico Produttore esecutivo Emanuela Capo Regia di Gianpaolo Tessarolo.

