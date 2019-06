RAI 1 – ‘ PASSAGGIO A NORD OVEST ‘ * PUNTATA DEL PRIMO GIUGNO 2019, « IL TEATRO OLIMPICO DI VICENZA, IL VASCELLO MARS E LA BIRRA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Passaggio a Nord Ovest. Il teatro Olimpico di Vicenza, il vascello Mars, la birra 01/06/2019. Insieme ad Alberto Angela, si visiterà una delle meraviglie artistiche di Vicenza: il teatro Olimpico. Disegnato dal Palladio pochi mesi prima della sua morte, fu realizzato dal figlio Silla, che lo consegnò alla città nel 1583. L’Olimpico di Vicenza si ispira dichiaratamente ai teatri romani descritti da Vitruvio, con una cavea gradinata ellittica, cinta da un colonnato, con statue sul fregio, fronteggiante un palcoscenico rettangolare e un maestoso proscenio su due ordini architettonici. La Mars con i suoi 50 metri di lunghezza era uno dei vascelli più grandi della flotta militare svedese.

Dotata di 107 cannoni e con quasi 1.000 persone di equipaggio, era una delle navi da guerra più famose della sua epoca. Si inabissò nel 1564 nel Mar Baltico, nel corso della Guerra dei Sette Anni, probabilmente a causa di un’esplosione che la distrusse facendola colare a picco. Nel 2011, dopo anni di ininterrotte ricerche, il relitto è stato individuato a 75 metri di profondità al largo dell’isola di Öland. La birra è una delle bevande più antiche e popolari. È cambiata nel corso dei secoli e ha rappresentato di volta in volta il pane liquido, l’avventura, l’amicizia, il mito.

Ma cosa conferisce alla birra tutti questi significati? Come è divenuta una bevanda così importante ad ogni livello della società in tutto il mondo? Il viaggio attraverso quasi 10.000 anni di storia fornisce risposte e getta luce sul culto e la cultura di questa bevanda unica. La Cambogia, con i suoi paesaggi, suoni e colori incredibili, è sede di una cultura remota e oscura agli occhi degli occidentali. Le spettacolari riprese aeree, realizzate grazie al sistema Cine Flex, permetteranno di coglierne la bellezza. Scendendo “a terra”, entreremo in contatto con le popolazioni locali, visitando villaggi dove la modernità si fonde a tradizioni millenarie.

