RAI 1 – ‘ PASSAGGIO A NORD OVEST ‘ * PUNTATA DEL 9 GIUGNO 2019, « TAPPA IN SALENTO, SULLE TRACCE DEL BAROCCO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Paesi che vai. St 2018/19 Salento – 09/06/2019. “Paesi che vai” farà tappa in Salento, sulle tracce del Barocco. Livio Leonardi, ideatore e conduttore del programma, prenderà per mano il suo affezionato pubblico, portandolo tra i gioielli dei centri storici delle città di Nardò, Gallipoli, Galatina e Galatone, all’insegna di una corrente artistica raffinata e spettacolare, dalle forme elaborate e avvolgenti.

Indagando nel cuore di queste città, autentico scrigno di tesori, il racconto si arricchirà di storie e curiosità, sospese tra profonda religiosità e credenze popolari. Ma non è tutto: l’arte, come sempre, non sarà l’unico filo conduttore. Lungo il viaggio di Leonardi, esplorando tra distese di ulivi secolari, si scopriranno gli antichi segreti della tradizione, legati alla produzione di un olio pregiatissimo. Le vaste campagne fertili, che valsero a questa terra l’appellativo di “Granaio d’Europa”, condurranno poi sulle tracce della produzione della pasta e di alcune prelibatezze gastronomiche locali. E, infine, si andrà alla scoperta dell’area mediterranea, che la CEE ha definito “sito di interesse comunitario” per importanza ambientale, fin nelle profondità dei rigogliosi fondali marini.

