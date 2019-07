RAI 1 – ‘ OVERLAND’ * PUNTATA DEL 7 LUGLIO 2019, « COLORI E RITI IN RAJASTHAN » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Overland. St 19 Le Indie di Overland – Colori e riti in Rajasthan – 20/08/2018. Il Rajasthan è quella regione nella quale il più fiabesco degli immaginari collettivi sull’India appare in tutta la sua realtà: in questa straordinaria regione approda la spedizione di Overland 19. L’impressione, in Rajasthan, è di vivere fuori dal mondo in un Eden di bellezza nascosta, di storia passata, di debordante ricchezza millenaria, di battaglie e guerre, di popolazioni miti e devote che vivono nel nulla del deserto.

Le fantastiche città incontrate sulla strada avvolgono di magia il team con i loro colori: Jodhpur, la città blu, e Jaipur, la città rosa. La carovana si spinge poi in un villaggio lontano dalle grandi città alla scoperta dei Bishnoi, una tribù di ambientalisti tra i più determinati al mondo. Infine la carovana giunge a Delhi, la maestosa capitale divisa tra modernità e tradizione con molto da offrire. Dalle fortezze ai negozi di lusso, da chef e hotel 5 stelle, alla storia di Ghandi e delle sue lotte per l’abolizione delle caste. Appuntamento lunedì con Overland 19, alla scoperta di “un’altra via per le Indie”.

