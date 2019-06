RAI 1 – ‘ LINEA VERDE ‘ * PUNTATA DEL 2 GIUGNO 2019, « NELL’UMBRIA ”MAGICA” DELLA VALNERINA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Linea Verde. St 2018/19 Linea verde – Nell’Umbria ”magica” della Valnerina. Linea Verde è in Valnerina, nel cuore dell’Umbria, polmone verde d’Italia, per affrontare due viaggi lungo il fiume Nera: quello adrenalinico di Federico Quaranta, lungo le sue acque e attraverso le valli formate dal fiume, e quello di Daniela Ferolla, più onirico e letterario. Federico affronterà le cascate delle Marmore, che si gettano nel Nera, per poi raggiungere a cavallo una mandria brada e recuperare i vitelli smarriti.

Daniela indosserà, invece, i panni dell’eroina di Narnia, per raccontare i luoghi che hanno ispirato questa nota saga di libri e film. Peppone Calabrese cucinerà in tempo reale alcuni piatti tipici umbri, che riassumono la cultura gastronomica della zona e riuniscono i percorsi dei due conduttori.

