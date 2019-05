RAI 1 – ‘ LINEA VERDE ‘ * PUNTATA DEL 19 MAGGIO 2019, « FRIULI-VENEZIA GIULIA, FRONTIERA DEL GUSTO E DELLA BELLEZZA ” » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Linea Verde. St 2018/19 Friuli-Venezia Giulia, frontiera del gusto e della bellezza. Linea Verde è in Friuli-Venezia Giulia, terra di frontiera e baluardo difensivo sin dall’alba della storia italiana. Federico Quaranta partirà dall’isola della Cona, dove sfocia l’Isonzo, e risalirà il fiume prima a cavallo, poi in bici, raccontando le eccellenze agricole che incontrerà lungo le sue sacre sponde, come gli asparagi bianchi, la rosa di Gorizia e dell’Isonzo, o i fantastici vini del Collio.

Daniela Ferolla e Peppone Calabrese partiranno invece da Gorizia, la Berlino d’Italia, che scopriranno attraverso i suoi emblemi e le sue peculiarità, per proseguire verso il monte San Michele, caro al poeta Giuseppe Ungaretti che, tra le sue trincee, è riuscito a trasformare in sublime poesia, una sciagura come la guerra. Daniela, intanto, scoprirà lungo il percorso, un’azienda che coltiva l’aronia naturalis, un cespuglio che produce una bacca miracolosa, quasi magica, per poi finire il suo viaggio a Palmanova, città ideale del Rinascimento e baluardo difensivo per eccellenza dai nemici materiali e spirituali. Federico e Peppone si riuniranno sul finale per incontrare Fabrizio Nonis, chef friulano, che ha preparato una grigliata di maiale tipica di queste terre.

